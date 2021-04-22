Camiler açık mı? 23 Nisan'da cuma namazına gitmek serbest mi?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı sonrası aramalar peş peşe geldi. Vatandaşlar cuma gününe gelen kısıtlama nedeniyle cuma namazı kılınacak mı merakla araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? Yarın cuma namazı var mı, camiler açık mı?

23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı?

23 Nisan Cuma günü, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan mübarek Cuma gününün de gelmesi ile birlikte 23 Nisan'da camiler açık mı, sokağa çıkma yasağında Cuma namazı camilerde kılınacak mı gibi soruların yanıtları vatandaşlarca sorgulanmaya başlandı. Soruların yanıtları için ise gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki Ramazan ayı ile ilgili birtakım kısıtlamalara gitmiş ve teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede cuma namazı konusunda şunlar dile getirildi: 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.