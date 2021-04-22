Camiler 23 Nisan’da açık mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı bu hafta camide kılınacak mı?

Bu hafta cuma namazına izin var mı? Ramazan ayı başında toplanan Kabine, artan korona vakalarınının önüne geçmek için Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak olan kımı kapanma kararlarını masaya yatırdı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kararlar açıklanmıştı. Başkan Erdoğan, “Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.” demişti.

23 Nisan Cuma günü yasak var mı?

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu genelge gönderdi.Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00da başlayacak. Buna göre kısıtlama hafta sonu 3 gün sürecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak”

23 Nisan Cuma günü yasak ne zaman başlayacak?

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

23 Nisan Cuma namazı olacak mı?

İçişleri Baanlığının yayınladığı genelge cuma namazına ilişin bir açıklama yer almadı. Bu hafta 23 Nisan'da cuma namazı olacak mı sorusu yoğunluk kazandı. Ancak genelgede buna yönelik bir madde yer almadı. 23 Nisan Cuma günü, cuma namazının kılınıp kılınamayacağına dair kesin açıklama için gözler Diyanet'ten gelecek açıklamasına çevrildi.