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Yerel Camiden yapılan anons yürekleri ısıttı! 'Anne kedi üzgün ve ağlıyor'
Yerel

Camiden yapılan anons yürekleri ısıttı! 'Anne kedi üzgün ve ağlıyor'

Yeniakit Publisher
2023-10-08 16:58:00 - 2023-10-08 17:03:12

Sultangazi'de bir anne kedinin, çalınan yavru kedilerinin getirilmesi için camiden yapılan anons yürekleri ısıttı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haskül Kuyar tarafından bakımları üstlenilen bir anne kedi doğum yaptı. Kısa süre sonra kedinin 3 yavrusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşadıkları kulübeden alındı. Anne kedi, yavrularının kaybolmasına üzüldü. Bunu gören Kuyar, afiş bastırdı ve camiye giderek anons yaptırdı.

"Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın"

Camide yapılan anonsta, “Bir anne kedinin 3 adet yavrusu alınmıştır. Anne kedi ağlamaktadır, üzgündür. Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın, annesine geri getirsin" ifadeleri yer aldı.

"Anne kedi gibi geceleri ben de uyuyamaz hale geldim"

Kedilerin bakımını üstenen Haskül Kuyar, “3 gün önce yavruları kayboldu, üzüldü ve biz de üzüldük. Geceleri miyavlıyordu. Aklımıza mahalledeki hocamız geldi. Ona söyleyip anons ettirelim dedik. Camiden hoca anons yaptı, bende broşür hazırlayıp astım duvarlara, 'Kim götürdüyse, getirsin' diye. Hayvan sürekli miyavlıyor, rahatsız olduk ve üzüldük. Kedi ağlıyordu ve üzgün. Gece saat 02.00-03.00'e kadar miyavlıyor. Sürekli duyuyorum sesini. İnsan ister istemez üzülüyor, sonuçta oda bir anne. Alan kişilerin illaki bir büyükleri var yani, kim götürdüyse getirsin. Hayvan buradan ayrılmıyor, yavrusu gelir diye. Kedi gibi geceleri ben de uyuyamaz hale geldim. Düşündüm ne yapabilirim diye, bunları yapmak geldi aklıma. Bilen, bulan getirir diye ama halen getiren olmadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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