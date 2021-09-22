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Yerel Camiden mutfak malzemesi çalan adam yakalandı
Yerel

Camiden mutfak malzemesi çalan adam yakalandı

Samsun'da bir caminin abdesthanesindeki depodan mutfak malzemesi çalan zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 14:24:00 -
Camiden mutfak malzemesi çalan adam yakalandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi, Kalkancı Mahallesi’ndeki Osmaniye Camisi’nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caminin abdesthanesinin deposundan 3 adet bakır çay ocağı kazanı, 70 adet krom tabldot, 70 adet çatal-kaşık ve 7 adet demir sürahi çalındı.

Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayını 58 yaşındaki Ş.D.’nin gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen Ş.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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