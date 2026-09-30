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Gündem Camideki yardım kutusundan para çalan şüpheli tutuklandı!
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Camideki yardım kutusundan para çalan şüpheli tutuklandı!

Yeniakit Publisher
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Camideki yardım kutusundan para çalan şüpheli tutuklandı!

Isparta'nın Kuleönü beldesinde camideki yardım kutusundan para çaldığı öne sürülen şüpheli, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Kuleönü beldesindeki Bahçelievler Camisi'nde 18 Eylül günü yardım kutusundaki paraların çalınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri çalışma başlattı. Ekiplerin araştırma ve çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin kimlik ve araç bilgileri tespit edildi. Takip sonucu Burdur'un Bucak ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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