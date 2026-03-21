Camide yarı çıplak halde video çekip, sanal medyada paylaşan şüpheli yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans ederek video çekip, görüntüleri sanal medyada paylaşan Emircan Y., çıkarıldığı mahkemece ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
