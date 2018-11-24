'Camide siyaset yapılıyor' diyen solcular, cemevine siyaset soktular
Türkiye'de senelerdir 'camilere siyaset sokuluyor' diyerek AK Parti iktidarına türlü eleştiri ve hakaretler savuran solcular, tükürdüklerini yalamaya başladılar.24 Kasım 2018 Cumartesi 17:26
Yıllardır camilere siyaset sokulduğunu savunarak siyaset yapanlar, yerel seçimlerde cemevlerini kullanmaya başladı.
Türkiye'deki solun durumunun ele alınacağı programın adresi, Gazi Cemevi olarak belirlendi.
Ana katılımcı Barış Atay
Programın ana katılımcısı ise, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin adayı olarak Meclis'e giren Barış Atay.
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