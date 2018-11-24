0553 313 94 23

'Camide siyaset yapılıyor' diyen solcular, cemevine siyaset soktular

Türkiye'de senelerdir 'camilere siyaset sokuluyor' diyerek AK Parti iktidarına türlü eleştiri ve hakaretler savuran solcular, tükürdüklerini yalamaya başladılar.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:26
'Camide siyaset yapılıyor' diyen solcular, cemevine siyaset soktular

Yıllardır camilere siyaset sokulduğunu savunarak siyaset yapanlar, yerel seçimlerde cemevlerini kullanmaya başladı.

Türkiye'deki solun durumunun ele alınacağı programın adresi, Gazi Cemevi olarak belirlendi.

Ana katılımcı Barış Atay

Programın ana katılımcısı ise, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin adayı olarak Meclis'e giren Barış Atay.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:26
  1. Türkiye'de Solun durumu ve çıkış olanakları
  2. Cemevine siyaset soktular
  3. Gazi Cemevi
  4. HDP'li Barış Atay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkol ve sigara DNA’da hasar yapıyor
    1. Alkol ve sigara DNA’da hasar yapıyor
    2. Son gün 30 Kasım! Ödediğiniz paraları..
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. Kolonya haram mı?
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Fransa'da akaryakıt zammı protestoları..
    7. Çocuk bir ayakkabıyı 3 yıl giyiyorsa..
    8. Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. Sakın bu oltaya gelmeyin! Kart..
    11. Ahşap boyama aldı başını gidiyor
    12. Real Madrid farklı yenildi
    13. Bakan Ersoy'dan Saraybosna'da Başçarşı..
    14. 'Camide siyaset yapılıyor' diyen..
    15. Suriyeli isim açıkladı: Bir Arap..
    16. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    20. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!