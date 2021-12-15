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Yerel Camide korkutan yangın!
Yerel

Camide korkutan yangın!

Siirt'te Küçük Sanayi sitesinde bulunan camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 21:58:00 -
Camide korkutan yangın!

Siirt'te Küçük Sanayi sitesinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan camide çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden alevler yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.

İnceleme başlatıldı

Camide hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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