0553 313 94 23

Camide İslam'a mugayir faaliyet!.. Dini bozmaya çalışan Batı'da kadın "imam"

İslam'ı yok edemeyince tahrif girişimlerinde bulunan Batı, Din-i Mübin'i bozmak adına her fırsatı değerlendiriyor. Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Fransız İslam'ı" safsatasının ardından uygulamaya açılan karma camide, bir kadın sözde imam olarak namaz kıldırdı!..

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:57
Camide İslam'a mugayir faaliyet!.. Dini bozmaya çalışan Batı'da kadın "imam"

Fransa'nın başkenti Paris'te, kadın ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı cami açıldı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın, namazda cemaate sözde imamlık yaptı. Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, Kur'an-ı Kerim'de kadın imamların yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını iddia etti. Kur'an'ı bu kadar umursayan kadınların, Nur suresi ve Ahzab suresindeki tesettür ayetlerini takmamaları da ayrıca dikkat çekti!.. 

"Kadın İmam olmaması kültürel"

Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay, kadın imamların önündeki engelin Kur'an ya da hadislerin değil, kültürel ve psikolojik olduğunu savunarak, Türkiye'de de yavaş yavaş faaliyet gösteren reformistlerin her zaman savunduğu "tarihselcilik" rezaletine selam çaktı. (Sarık sünnet değil, kültüreldir zihniyeti)

Euronews Türkçe’nin haberine göre; kadın sözde imamlar ayda bir kez vaaz verecek.

Fransız medyasına konuşan Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Zekri, "Din yüzyıllar önceki geleneklere dayanıyor ve bu gelenekleri bir gecede değiştiremeyiz. Önünüzde secdeye giden bir kadın olduğunu ve arkada da erkek olduğunu düşündüğünüzde bu estetik olmuyor." dedi.

Batı'da kadın sözde imamlar yaygın

Kadınların imamlık yapması Fransa'da bir ilk. Amerika'da Amina Wadud 2005 yılında imamlık yapmaya başlamıştı. Danimarka, Kanada, İngiltere ve Almanya'da da daha önce kadınlar ilk kez imamlık yapmıştı.

Benzer bir proje üzerinde çalışan Kahina Bahloul de Müslümanlar için kutsal ibadet mekanları olan camilerde dini ritüellerden kadınların dışlanıyor oluşunu savunuyor. Bahloul'un Fatıma Cami adlı karışık ibadethane projesini hayata geçirme çalışmaları devam ediyor.

"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:57
  1. Eva Janadin
  2. Anne-Sophie Monsinay
  3. kadın erkek karışık cami
  4. kadın erkek karışık namaz
  5. Fransa
  6. Paris

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi 1 avro
    1. Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi..
    2. 5 yaşındaki çocuk okulun içinde..
    3. ABD'ye suçüstü! Bu sevkiyatın izahı yok
    4. Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın..
    5. İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki..
    6. Başkan Erdoğan: Daha cesur kararlar..
    7. Gümüşhane’de 19 bin 500 öğrenci için..
    8. Trakya Üniversitesi Teknoloji..
    9. 1,4 milyon dolarlık güvercinin..
    10. Eskişehir'de veliler gözyaşlarını..
    11. Dağ yamacında mahsur kalan keçi, 5..
    12. 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılının İlk..
    13. Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası..
    14. Yerin 500 metre altında kalbine yenildi
    15. Çanakkale’de orman yangını söndürüldü
    16. Dulkadiroğlu Belediyesi engellilere..
    17. Akbatı, 8. yaşını Akbatı Festivali ile..
    18. (Özel) Yasak kalktı, tezgahlar balıkla..
    19. Yeni Malatyaspor’un tesis projesine..
    20. Bir nesil ‘rap’ müzikle felakete..
    21. En güzel aşure malzemeleri nelerdir?
    22. Ukrayna’daki kazada biri Türk 4 kişi..
    23. Niğde Belediye Başkanı Özdemir..
    24. Çanakkale’de helikopterle havadan..
    25. Barbee sağlık kontrolünden geçti
    26. Prof. Dr. Hüseyin Per: “Çocukların..
    27. Ünlü yönetmenin acı günü
    28. Niğde’ye 24 yeni doktor atandı
    29. Adana kumaşından Rusya pazarına büyük..
    30. Hepsi aynı adresi gösterdi: HDP..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!