Camide İslam'a mugayir faaliyet!.. Dini bozmaya çalışan Batı'da kadın "imam"

Fransa'nın başkenti Paris'te, kadın ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı cami açıldı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın, namazda cemaate sözde imamlık yaptı. Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, Kur'an-ı Kerim'de kadın imamların yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını iddia etti. Kur'an'ı bu kadar umursayan kadınların, Nur suresi ve Ahzab suresindeki tesettür ayetlerini takmamaları da ayrıca dikkat çekti!..

"Kadın İmam olmaması kültürel"

Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay, kadın imamların önündeki engelin Kur'an ya da hadislerin değil, kültürel ve psikolojik olduğunu savunarak, Türkiye'de de yavaş yavaş faaliyet gösteren reformistlerin her zaman savunduğu "tarihselcilik" rezaletine selam çaktı. (Sarık sünnet değil, kültüreldir zihniyeti)

Euronews Türkçe’nin haberine göre; kadın sözde imamlar ayda bir kez vaaz verecek.

Fransız medyasına konuşan Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Zekri, "Din yüzyıllar önceki geleneklere dayanıyor ve bu gelenekleri bir gecede değiştiremeyiz. Önünüzde secdeye giden bir kadın olduğunu ve arkada da erkek olduğunu düşündüğünüzde bu estetik olmuyor." dedi.

Batı'da kadın sözde imamlar yaygın

Kadınların imamlık yapması Fransa'da bir ilk. Amerika'da Amina Wadud 2005 yılında imamlık yapmaya başlamıştı. Danimarka, Kanada, İngiltere ve Almanya'da da daha önce kadınlar ilk kez imamlık yapmıştı.

Benzer bir proje üzerinde çalışan Kahina Bahloul de Müslümanlar için kutsal ibadet mekanları olan camilerde dini ritüellerden kadınların dışlanıyor oluşunu savunuyor. Bahloul'un Fatıma Cami adlı karışık ibadethane projesini hayata geçirme çalışmaları devam ediyor.

"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!