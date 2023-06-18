Camide içkili eğlence rezaleti

TAHSİN HAN

Komünist Çin yönetiminin Müslümanların değerlerine saldırları sürüyor... Milyonlarca Uygur Türkünü Nazivari kamplara alıp asimile etmek için işkence uygulayan Çin yönetimi, yıktığı binlerce camiden geriye kalanları da ya turistik geziler ya da ahlaksız eğlenceleri için kullanıyor.

Çin işgalindeki Doğu Türkistan’da yüzlerce yıllık camiler, Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yıkılmaya devam ediyor. Mimarisi ve büyüklüğüyle dikkat çeken bazı camiler ise turistlik mekanlara çevriliyor.

Doğu Türkistan’ın ve Türk dünyasının kadim şehirlerinden Kaşgar’da kaydedildiği öne sürülen bir caminin turistik mekana çevrildiği ve içinde Çinlilerin içkili eğlence yaptığı dikkat çekti.

Söz konusu video, Çin merkezli sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Cami içine masa ve oturakların yerleştirildiği, Çinlilerin ise alkol alıp müzik eşliğinde dans edip eğlendiği görüntülendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Komünist Çin’in Uygurların inancını aşağılamak ve camilerin ibadethane olmadığını göstermek için turistik gezi yerlerine çevirmesi yaklaşık 8 yıllık bir rezaletin parçası. Geçtiğimiz ay da Çinli çıplak kadınların camiye ayakkabıyla girmesi ve orada Kur’an-ı Kerim’i aşağılar tavırlar sergilemesi yine sosyal medyadan yayınlanmış ve tepki çekmişti.

Binlerce camiyi yıktılar

Sistemli bir şekilde Doğu Türkistan’daki Türk ve İslam izlerini silen Çin yönetimi, Doğu Türkistan’daki camileri hedef aldı. 2016 ile 2019 yılı arasında binlerce cami ya yıkıldı veya eğlence merkezlerine dönüştürüldü.

Çin’in bölgede uyguladığı internet yasağı ve sıkı sansür politikası nedeniyle bölgeden haber alınamadığı için yüzlerce yıllık camiler ve türbelerin yıkıldığı veya kubbelerinin söküldüğü uydu görüntüleri aracılığıyla tespit edildi.

Uygur Türkü aktivist Bahram K. Sintash tarafından tespit edilen uydu görüntüleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki camileri nasıl ortadan kaldırdığını bir kez daha ispatladı.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Australian Strategic Policy Institute’ın (ASPI), uydu görüntülerini analiz ederek hazırladığı rapora göre Doğu Türkistan genelinde 16 bin cami kısmen yıkıldı ve ağır hasar gördü. Doğu Türkistan genelinde dini ve kültürel mekanlarda yürütülen yıkıma yönelik hazırlanan rapor, bölge genelindeki camilerin toplamının yüzde 65’inin tahrip edildiğine ya da yıkıldığına dikkat çekti. Raporda, Çin’in, 2017 yılından itibaren başlattığı faaliyet kapsamında 8 bin 500 camiyi de tamamen ortadan kaldırdığı görüldü.