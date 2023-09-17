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Gündem Camide içki içip paylaşım yapan gencin halası: İslam zarar görmesin
Gündem

Camide içki içip paylaşım yapan gencin halası: İslam zarar görmesin

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:24:00 -
Camide içki içip paylaşım yapan gencin halası: İslam zarar görmesin

İstanbul Ataşehir'de bir camiye girerek içki içtiği anları sosyal medya hesabından rezil sözlerle paylaştığı için tutuklanarak cezaevine gönderilen S.Y.Ö.'nün halası Ayser Özbakır konuştu.

İstanbul Ataşehir’de, bir camide alkol alırken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan S.Y.Ö.'nün halası Ayser Özbakır yeğeni hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen S.Y.Ö.’nün halası Özbakır,

“Yapılan bir yanlış var, biz farkındayız. Çocuğumuz da yanlışının farkında. Henüz yeni 18 yaşına girdi. Annesinin yanından ayrılmaz. Bu sosyal medya üzerinden bir takım arkadaşlar edinmiş. Onu dinden soğutan yani ateist olması yönünde konuşmuşlar. Daha yeni 18 yaşında, hiçbir partiye filan üye değil. Oy bile kullanamadı." dedi.

'O kişiler bulunmalı ki İslam zarar görmesin'

Özbakır, "Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim, onların doldurmasıyla yapmış. Çocuk kurban. Öncelikle o kişiler bulunmalı ki İslam zarar görmesin. Çok üzgün, ailesi de üzgün şu anda. Zaten hem ailesi hem de çocuk böyle değil, arkadaş kurbanı oldu. Yazılan çizilenler yalan ve abartılı" diye konuştu.


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Ne olmuştu?

İstanbul'da camiye giren S.Y.Ö. içeride alkol içtiği görüntüleri, "Allah ile dertleştim biraz." notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı.

Reddit'te "Kondopolos" takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

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