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Gündem Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!
Gündem

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 23:40:00 -
Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cami içinde içki içip, o fotoğrafları da '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse' diye yazan alçağın yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntülerini alçakça ifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı.

Reddit adlı kullanıcı, "Allah ile dertleştim biraz" mesajını paylaşıp İslami değerlere hakaret etmeyi sralı şekilde sürdürdü.

Adice ifadeler kullanan alçak, son mesajında da, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, gelişmeyi şöyle duyurdu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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