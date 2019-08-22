Camide büyük alçaklık! Tutuklandı
Samsun’da bulunan bir caminin avizelerini çalan hırsız polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 18:52
Samsun’da Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 200 Evler Camisi'nin avizelerini çalan S.A. isimli hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, camiye giren kimliği belirsiz hırsız, 3 adet avize, 2 adet şamdanlık ve 1 adet şamdanlık ayağını çaldı. Olay polise haber verildi.
Kimliği tespit edildi
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada camideki hırsızlık olayını 23 yaşındaki S.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
'Mabetten hırsızlık'
Şüpheliyi yakalayan polis, onu Irmak Polis Merkezine teslim etti. Polisteki işlemleri tamamlanan S.A. bugün Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. mahkemece 'mabettenhırsızlık' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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