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Yerel Camide bulduğu döviz dolu çantayı polise teslim etti
Yerel

Camide bulduğu döviz dolu çantayı polise teslim etti

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:25:00 - 2024-08-05 16:29:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camide namaz kıldıktan sonra yerde döviz dolu çanta bulan vatandaş, çantayı sahibi bulunmak üzere polise teslim etti.

Olay, İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Turgutalp Camii'nde meydana geldi. Mehmet Özhaşlama (65) namaz kılmak için camiye gitti. Namazını kıldıktan sonra camiden çıkarken yerde çanta buldu.

40 bin TL değerinde döviz ve kimlikler buldu

 

Çantayı alan Özhaşlama, polise haber verdi. Polis ekipleri çanta içerisinde yaklaşık 40 bin TL değerinde döviz ve kimlikler buldu. Ekipler, teslim aldıkları çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Özhaşlama, "Namaz kıldıktan sonra pencerenin yanında yerde çanta buldum. Caminin imamına teslim ettim" dedi.

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