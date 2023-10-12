Camide alkol alan şahsa 7 ay 15 gün hapis cezası

Camide alkol alırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Sefa Yasin Ö.(19), 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Duruşmada savunma yapan Sefa Yasin Ö., “Azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum” dedi.

Ataşehir’de 15 Eylül Cuma günü camide alkol aldığı fotoğrafı "3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” ifadeleri ile sosyal medyada paylaşan Sefa Yasin Ö.(19) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dün Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Safa Yasin Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.



“Azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum”

Duruşmada savunma yapan sanık Safa Yasin Ö., "Ben eylemin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünmedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk’ün yer aldığı, genellikler gayri Müslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir. Bu paylaşımla halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Eylemim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım. Ailemde manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sefa Yasin Ö.’nün “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.



İddianameden

İddianamede, tutuklu şüpheli Sefa Yasin Ö. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.