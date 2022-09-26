Cami yerleri için kılını kıpırdatmayan İBB'ye bak sen! Antik Roma Hipodromu için kolları sıvadılar
İstanbul'da onlarca caminin arsasının başka amaçla kullanıldığına dair tespitlere rağmen elini kıpırdatmayan, elini kıpırdatmadığı gibi engel çıkartan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, kendini Antik Roma Hipodromu'nun gün yüzüne çıkarılmasına adadı.
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Otopark veya başka amaçla kullanılan cami arsalarının işgali karşısında harekete geçmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konu Antik Roma Hipodromu olunca hemen refleks gösterdi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu için kolları sıvadı.
"İBB Haber" Twitter adresinden yapılan duyuruda, Antik Roma Hipodromu için proje çıkartıldığı açıklandı.
Mesajda, "İBB, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu." denildi.