  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cami yerleri için kılını kıpırdatmayan İBB'ye bak sen! Antik Roma Hipodromu için kolları sıvadılar
Siyaset

Cami yerleri için kılını kıpırdatmayan İBB'ye bak sen! Antik Roma Hipodromu için kolları sıvadılar

İstanbul'da onlarca caminin arsasının başka amaçla kullanıldığına dair tespitlere rağmen elini kıpırdatmayan, elini kıpırdatmadığı gibi engel çıkartan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, kendini Antik Roma Hipodromu'nun gün yüzüne çıkarılmasına adadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 20:16:00 - 2022-09-26 20:34:37
Cami yerleri için kılını kıpırdatmayan İBB'ye bak sen! Antik Roma Hipodromu için kolları sıvadılar

 Yeniakit.com.tr 

Otopark veya başka amaçla kullanılan cami arsalarının işgali karşısında harekete geçmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konu Antik Roma Hipodromu olunca hemen refleks gösterdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu için kolları sıvadı.

"İBB Haber" Twitter adresinden yapılan duyuruda, Antik Roma Hipodromu için proje çıkartıldığı açıklandı.

Mesajda, "İBB, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu." denildi.

Cami arsasına heykel diktiler! CHP’li İmamoğlu’ndan bir skandal daha
Cami arsasına heykel diktiler! CHP’li İmamoğlu’ndan bir skandal daha

Gündem

Cami arsasına heykel diktiler! CHP’li İmamoğlu’ndan bir skandal daha

İddia: Bezmialem Üniversitesi Halil Attar Camisi'ne ait alanı gasbetti!
İddia: Bezmialem Üniversitesi Halil Attar Camisi'ne ait alanı gasbetti!

Gündem

İddia: Bezmialem Üniversitesi Halil Attar Camisi'ne ait alanı gasbetti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23