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Aktüel Cami tuvaletinde sabunluk çalmaya çalıştı! Akıl almaz hırsızlık: Lüks aracına binip gitti... Şaşırtan olay
Aktüel

Cami tuvaletinde sabunluk çalmaya çalıştı! Akıl almaz hırsızlık: Lüks aracına binip gitti... Şaşırtan olay

Yeniakit Publisher
2024-06-23 13:59:00 - 2024-06-23 14:00:03

Son model arabasıyla cami tuvaletine giren bir şahıs, sabunluğu çalması güvenlik kamerasına takıldı. Amasya'da akıl almaz bir hırsızlık yaşandı. Şahıs, tuvalette bulunan sabunluğu önce yıkadı, sonra cebine sokarak çaldı. Lüks otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşan hırsızın pes dedirten anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte pes dedirten o anlar....

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşanan bu akılalmaz hırsızlık olayı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı.

Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

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