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Cami tuvaletinde korkunç olay! Görevliler ölü buldu

Gaziantep'te daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen genç, cami tuvaletinde altın vuruş yaparak yaşamına son verdi.

30 Aralık 2018 Pazar 11:39
Cami tuvaletinde korkunç olay! Görevliler ölü buldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 22 yaşındaki Ali T. cami tuvaletinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen gencin yanında enjektör bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:39
  1. Gaziantep
  2. Hacı Cahit Köse Camii
  3. Cami tuvaletinde korkunç olay
  4. tuvalette ölü bulundu
  5. uyuşturucu bağımlısı genç
  6. altın vuruş

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