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Cami inşaatında ölüm!

Antalya'da yapımı devam eden cami inşaatında yardım amaçlı çalışan Nurettin Dilmen, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

24 Eylül 2019 Salı 09:42
Cami inşaatında ölüm!

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'ndeki olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İnşaat ustası Nurettin Dilmen, yapımı devam eden Ulu Camii'nin inşaat işlerine yardım etmek için öğlen saatlerinde inşaat alanına gitti. Bir süre çalışan Dilmen, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nurettin Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dilmen'in, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:42
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • FURKAN KARADUMANFURKAN KARADUMAN1 sa önce
    neden korkunç ölüm diye haber başlığı ile yayımlıyorsunuz.
  • ................2 sa önce
    inna lillahi ve inna ileyhi raciun..Allahtan geldik Allaha döneceğiz...Rabbim müslüman abimizin günahlarını affetsin..hizmet ederek öldüyse ne mutlu ona. Lakin iş kanun ve yasalarından kaçmak için bu şekilde ifade verildiyse, geride bakıma muhtaç birini bıraktıysa cami cemaati bu bakıma muhtaca sahip çıksın..herşey bir sınav olduğu unutulmasın..
  • yusuf demirgülyusuf demirgül23 sa önce
    camide ölmek niye korkunç olsun. adam nasipli birymiş ki Allahın evine hizmet ederken allaha kavuşmuş...
  • aaaaaaaaaaaaaaaa1 gün önce
    Neresi korkunç?

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