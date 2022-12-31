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Aktüel Cami imamından takdir toplayan hareket
Aktüel

Cami imamından takdir toplayan hareket

Bursa’da cami imamı Osman Civelek’in en arka safa oturtulan engelli çocuğu en ön safa aldırması izleyenlerin büyük takdirini topladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 17:05:00 - 2022-12-31 17:06:22

Bursa'da cami imamı Osman Civelek, namaz için camiye gelen babasının en arka safa oturttuğu engelli çocuğu, en ön safa aldırdı. Engelli çocuğun cemaatin namaz kıldığı sırada ön safta sevinçle beklediği görüldü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, imam Civelek, "Camide kim ne olursa olsun, herkes yan yanadır. Engelli olmaları bizden ayrı kalmalarını gerektirmiyor" dedi.

Osmangazi ilçesinde bulunan Kanberler Cami’ne 7 Aralık’ta namaz kılmak için gelen bir kişi, engelli oğlunu caminin en arka bölümüne oturttu. Bu durumu gören cami imamı Osman Civelek, babaya engelli oğlunu ön safa getirmesini söyledi. Babanın çocuğunun engelli olduğunu ve rahatsızlık verebileceğini söylemesi üzerine imam Civelek, cemaatin engelli bir çocuktan rahatsız olmayacağını ve çocuğu dışlamadan yanında namaz kılabileceklerini söyledi.

Bunun üzerine baba oğlunu oturttuğu arka taraftan alarak, cemaatin namaz kıldığı ön safa oturttu. Namazın bitiminin ardından imam Civelek ve cemaat üyeleri, engelli çocuk ve babasıyla sohbet etti. O anlar ise caminin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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