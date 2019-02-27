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Cami imamı minareden anons etti, mahalleli ayağa kalktı

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi şehidi Polis Memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun 9 bin TL'sini dolandıran 2 kişi, cami imamının minareden anons etmesiyle mahalleli tarafından yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Cami imamı minareden anons etti, mahalleli ayağa kalktı

Adana'nın Kozan ilçesinde şehit babası Süleyman Kuru'nun 9 bin TL'sini dolandıran 2 şüpheli, muhtarın kendilerini fark etmesi ile camiden yapılan anonsla mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı kırsaldaki Pekmezci köyünde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi Polis Memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelen 2 kişi, kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" dedi.

Bunun üzerine Süleyman Kuru, evindeki 9 bin TL'yi 2 dolandırıcılık şüphelisine verdi. Bu arada şüphelilerin geldikleri taksinin yanına giden köy muhtarı, önce sürücüye kime geldiğini sordu. Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, bu kez araca binmek isteyen dolandırıcılık şüphelilerine kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen 2 şüpheli araca binmeyip, kaçtı.

Camiden anons yapıldı

Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, mahallede 2 şüphelinin bulunduğu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkmasını istedi.

Bunun üzerine aramaya çıkan çok sayıda kişi, 9 bin TL ile kaçan 2 şüpheliyi portakal bahçesinde ağaca tırmanmış halde yakaladı. Mahalle sakinleri tarafından ağaçtan indirilen İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden şehit babasından aldıkları 9 bin TL ele geçti.

Şüpheliler, çağrılan jandarma görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan İsmet K. ve Cemal Ç., sorgularının tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada 9 bin TL, şehit babası Süleyman Kuru'ya teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
  1. Adana
  2. Kozan
  3. dolandırıcılık
  4. Cami imamı minareden anons etti
  5. mahalleli ayağa kalktı
  6. şehidin babasını dolandırdılar
  7. mahalle ayağa kalktı

YORUM YAZ

  • ahmetahmet40 dk önce
    muhtarimiz ve imamimiz, gorevlerin nasil hakkinin verilecegini gostermisler, tebrik ederim. Allah razi olsun
  • hilmikurthilmikurt1 sa önce
    helal olsun bee işte gerçek muhtar ..işte gerçek imam! Çok iyi olmuş. hala birilerine para verenler var. Artık inanmayın bunlara.
  • doğru ahmetdoğru ahmet1 sa önce
    Neden başlıkta sırtını dönmüş bir imam fotoğrafı var?

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