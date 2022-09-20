Cami hoparlöründen şarkı okudular! Ahlaksızlar kendilerini böyle savundu
İstanbul Beykoz’daki Hazreti Yuşa Camisi’nin hoparlöründen şarkı okuyan 3 ahlaksız genç, kendilerini “İlahi okuyoruz” diye dalga geçer ifadelerle savundu.
Yeniakit.com.tr
Hazreti Yuşa türbesinin bulunduğu Hazreti Yuşa Camisi’nin hoparlörünü kullanan 3 kendini bilmez, “Isabelle” adlı şarkıyı okudu.
Akşam saatlerinde camiden gelen ses üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, öfkelenerek camiden içeri girdi.
Ahlaksızlıklarının üzerine bir de dalga geçtiler
Rapçi Sefo'nun şarkısını okuyan 3 genç, kendilerini dalga geçer ifadelerle, “İlahi okuyoruz.” diyerek savundu.
3 kendini bilmezi camiden çıkaran vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.