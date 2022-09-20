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Gündem Cami hoparlöründen şarkı okudular! Ahlaksızlar kendilerini böyle savundu
Gündem

Cami hoparlöründen şarkı okudular! Ahlaksızlar kendilerini böyle savundu

İstanbul Beykoz’daki Hazreti Yuşa Camisi’nin hoparlöründen şarkı okuyan 3 ahlaksız genç, kendilerini “İlahi okuyoruz” diye dalga geçer ifadelerle savundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 19:33:00 - 2022-09-20 19:55:13

 Yeniakit.com.tr 

Hazreti Yuşa türbesinin bulunduğu Hazreti Yuşa Camisi’nin hoparlörünü kullanan 3 kendini bilmez, “Isabelle” adlı şarkıyı okudu.

Akşam saatlerinde camiden gelen ses üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, öfkelenerek camiden içeri girdi.

Ahlaksızlıklarının üzerine bir de dalga geçtiler

Rapçi Sefo'nun şarkısını okuyan 3 genç, kendilerini dalga geçer ifadelerle, “İlahi okuyoruz.” diyerek savundu.

3 kendini bilmezi camiden çıkaran vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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