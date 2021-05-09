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Gündem Cami duvarının son hali şaşkına çevirdi! İmamdan şikayetçi oldu
Gündem

Cami duvarının son hali şaşkına çevirdi! İmamdan şikayetçi oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Çallıoğlu Camii'nde şaşırtan bir olay meydana geldi. Bir vatandaş, selam verilmiyor iddiasıyla cami duvarını boyayarak 'Selamün Aleyküm' yazdı. Gözaltına alınan vatandaşın cami imamından şikayetçi olması şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:29:00 -
Cami duvarının son hali şaşkına çevirdi! İmamdan şikayetçi oldu

İlginç olay, dün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki Çallıoğlu Camii’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce bahçe duvarları boyanan camiye Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal D. (28), yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami imamı Ümmet Akbaş ise Kemal D.'ye yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayıp dün başladığı boyama işine bugün de devam eden Kemal D., yazıyla ‘Selamün Aleyküm’ yazdı.

Cami imamı hayrete düştü

Sabah namazına gelen cami imamı her yerin boyandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İmam Akbaş, polisi arayarak genç hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kemal D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Güzel olmamış mı?"

Kemal D. olay yerinde imam ve gazetecilere, “Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü. Millet burada birbirine Allah’ın selamını vermiyordu. Allah’ın selamını yayıyoruz diye bizi oraya buraya şikayet ediyorlar. Kendim isteyerek yaptım. Allah’ın evinde bir gün selam vermiyorlar. Bu ayıp bir şey. Hocadan da şikayetçiyim, iki tarafta da elim yakasındadır” açıklamasını yapmıştı.

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