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Cami derneğinden örnek davranış

Bursa’da gazinin darp edilmesinin ardından bir caminin çay ocağında gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz yapıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:17
Cami derneğinden örnek davranış

Bursa’da gazinin darp edilmesinin ardından bir caminin çay ocağında gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz yapıldı.


Bursa Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Hacı Veli Camii’nin altında bulunan Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait çay ocağında gazi, şehit yakınları ve emniyet mensuplarına çay ücretsiz yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te Ömür Karaman isimli gazinin darp edilmesinden sonra böyle bir karar alan dernek, yapılan çirkin saldırıyı kınayarak, böyle bir uygulama başlattı.


Dernek üyesi Şevki Yıldız, kısa bir basın açıklaması yaparak, “Aziz milletimiz tarih boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerlemiş ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere kahramanlıklar, geçmiş armağan etmişlerdir. Ayyıldızlı bayrağımız onların cesaretleri sayesinde dalgalanmaktadır. Ezanlarımız minarelerimizden okunmaktadır. Bugün şehitlerimiz ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlıklar sayesinde bize düşen onlara ve emanetlerine sahip çıkmaktır. Geçtiğimiz günlerde Bursa’mızda bir gazimize yapılan saldırı hepimizi üzmüştür. Canı pahasına milletimiz ve vatanımız için mücadele eden gazimiz birkaç kendini bilmez tarafından darp edilmiştir. Olayın duyulması üzerine harekete geçen Valimiz Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Biz de Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak bu olay üzerine şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve güvenlik güçlerimize desteğimizi göstermek amacıyla bir karar aldık. Bugünden itibaren derneğimizde ücretsiz çay ikram etmeye başladık” dedi.


Namık Kemal Mahalle Muhtarı Necmettin Geniş ise 15 yıldır mahalle muhtarlığı yaptığını ifade ederek, “Mahalle kültürümüz en üst seviyede. Cami derneğimizin aldığı bu kararlardan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.


Hacı Veli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yüksel Deliçay da, “Burası dedemin yaptırmış olduğu camidir. Burada biz de elimizden geldiğince bir şey yapmak istedik. Gazimize geçmiş olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:17
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