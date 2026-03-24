  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Cami çıkışında yediği lokum hayatına mal oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kastamonu’nun Abana ilçesinde cami çıkışında ikram edilen lokumun boğazına yapışması sonucu fenalaşan 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Abana’da yaşayan Aydın Kalaycı (71), 17 Mart günü teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanan Kalaycı fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kalaycı’ya burada yaklaşık 40 dakika müdahale edildi, boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kalaycı, burada tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Kalaycı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Abana ilçe merkezinde aile kabristanında toprağa verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23