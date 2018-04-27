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Cami çıkışında bir vatandaş, Abdullah Gül'e 'Kardeşini yalnız bırakma' diye bağırdı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçmesi üzerine bir açıklama yaparak, "Yarın ne düşündüğümü açıklayacağım" dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:01
Cami çıkışında bir vatandaş, Abdullah Gül'e 'Kardeşini yalnız bırakma' diye bağırdı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü Camii'nde kıldı. Abdullah Gül, cuma namazı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Türkiye'nin seçimlere gittiğini söyleyen Gül, "Ülkemiz seçimlere gidiyor. Memleketimiz için hayırlı olsun.

Neticeler inşallah hayırlı olur. Tartışmalar, heyecanlar bunun bir parçası. Memleketin geleceğinden kaygı duyanlar, daha iyi olsun diyen herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında herkes bir şeyler söylüyor. Cami önünde konuşmak istemem. Yarın sizleri çağıracağım. Ne düşündüğümü ne yapacağımı size detaylı olarak anlatacağım. Cami kapısında memleketin geleceğiyle ilgili meseleleri konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Ardından Gül, basın mensuplarının ısrarlı sorularını cevapsız bırakarak camiden ayrıldı. Öte yandan, cami çıkışında bir vatandaş Gül'e "Kardeşini yalnız bırakma" diye bağırdı.  

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:01
  1. abdullah gül
  2. cuma namazı

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