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Gündem Cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-08-25 17:45:00 - 2023-08-25 17:48:48
Cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında bugün cuma namazı çıkışı tekrar kavga çıktı. Cuma namazı çıkışı her iki taraf da birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle cuma namazı çıkışı yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos'ta meydana gelen ilk olayda aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Abdullah G., aracının içinde bulunan Muhammer Baysal'a silahlı saldırı düzenledi. Otomobile 8 kurşun isabet ederken, Muhammer Baysal olayı yara almadan atlattı. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cuma çıkışı çatışma
İki aile arasında bugün cuma namazı çıkışı tekrar kavga çıktı. Cuma namazı çıkışı her iki taraf da birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Olayda Abdullah G.'nin kardeşleri Yusuf Gül ve Hasan Gül hayatını kaybederken, Muzaffer Baysal, Muammer Baysal, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Eyüp Sözen, Basri Gül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vuruldu öğrenildi. Çatışma sırasında Samsun- Ordu karayolundan geçen bazı araçlara da kurşun isabet etti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Çatışma anı ve sonrasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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