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Gündem Cami arsasını işgal eden heykel söküldü
Gündem

Cami arsasını işgal eden heykel söküldü

İmamoğlu’nun Sirkeci’deki Emirler Mescidi Camii’nin arsasına diktiği heykel kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:02:00 - 2020-09-15 11:05:09
Cami arsasını işgal eden heykel söküldü

İstanbul’un yerel yönetimini ele geçiren heykel zihniyetinin Fatih’te tarihi cami arazisi üzerine sapladığı heykel, İstanbullu’nun tepkilerinin ardından Anıtlar Kurulu kararıyla söküldü.

İşgale son

Gazetemiz Akit’in, “Cami arsasına heykel diktiler” ve “AK Parti ‘cami’ dedi CHP ‘heykel’ dikti” haberleriyle gündeme taşıdığı İBB’nin heykel skandalı son buldu. İstanbul Fatih ilçesi, Hocapaşa Mahallesi, 1 pafta, 1 ada, 18 parseldeki tarihi Emirler Mescidi Camii’nin arazisi üzerine İBB tarafından yapılan heykel kaldırıldı. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, sözde “Almanya’ya giden ilk Türk işçisi” heykelinin kaldırılmasına karar verdi.

Ekipler, “korunması gereken kültür varlıkları” listesinde yer alan tarihi cami arazisi üzerindeki işgale son vererek heykelin söküm işlemlerini tamamladı.

CHP zihniyeti camiyi yok saydı

65 yıl önce yıkılan Emirler Mescidi Camii’nin yeniden ihyası yönünde İBB’nin AK Parti döneminde onaylanan proje yok sayılarak geçtiğimiz hafta alana dikilmişti. Tarihi Emirler Camii’nin yeniden ihyası için Fatih’in Kayıp Camileri Derneği tarafından hazırlanan projenin AK Partili İBB döneminde onaylandığı ancak CHP’nin yönetimi ele geçirmesinin ardından yok sayıldığı belirlenmişti. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün 09/11/2017 tarih, 66152964 sayılı yazısında Emirler Mescidi Camii’nin ihyası için ‘olur’ verilmiş, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü de 08/12/2017 tarihli kararıyla projeyi onaylamıştı. CHP’nin eline geçen İBB, caminin inşaat çalışmalarının başlatılması için gerekli protokolü imzalamak yerine ibadethane alanına heykel dikmişti.

AK Parti ‘cami’ dedi CHP ‘heykel’ dikti
AK Parti ‘cami’ dedi CHP ‘heykel’ dikti

Gündem

AK Parti ‘cami’ dedi CHP ‘heykel’ dikti

 

FARUK ARSLAN
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

cengiz

o heykele ödenen para kaç trilyon ve milletin cebinden çıkan bu para kimden tahsil edilecek .belediyenin görevi sahte tablo alıp heykel dikmek mi.bu ülkenin müfettişleri yok mu
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Resat

Hemen Atatürk istismarina başlarlar. Atanın heykelini kaldırdılar diye ciyaklamaya başlarlar. Biri heykel diker biri mescit diker. Tuttuğun yola göre icraat.
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