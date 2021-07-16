Cameron Diaz kimdir? Cameron Diaz nereli? Cameron Diaz kaç yaşında? Cameron Diaz gerçek adı ne?

Cameron Diaz kimdir? Tam adı Cameron Michelle Diaz olan Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 tarihinde San Diego, Kaliforniya, ABD'de doğdu. Babası Küba asıllı Amerikalı, annesi ise Almanya asıllıdır. Cameron Diaz beş yıl boyunca Japonya, Meksika, Fas, Avustralya ve Fransa'da yaşadı. 1994 yılı yapımı ve Jim Carrey 'nin başrol oyuncusu olduğu Maske filmi kadrosu için seçilmesi oyuncunun hayatını değiştirdi. Daha önce oyunculuk konusunda bir tecrübesi olmamasına rağmen, Cameron Diaz, 1997 yılında gene yüksek bütçeli bir film olan En İyi Arkadaşım Evleniyor filminde rol aldı. 1998 yılında kendisinin de başrol oyuncusu olduğu Ah Mary Vah Mary filmi sayesinde daha da tanılır oldu.

5 Ocak 2015 tarihinde müzisyen "Benji Madden" ile evlenen oyuncunun bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.