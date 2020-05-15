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Çamdibi ve Temaşalık mahalleleri arasında asfalt serildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Edremit Devlet yolu ayrımı ile Havran’da Çamdibi ve Temaşalık Mahalleleri arasında asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:30:20 -
Çamdibi ve Temaşalık mahalleleri arasında asfalt serildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Edremit Devlet yolu ayrımı ile Havran’da Çamdibi ve Temaşalık Mahalleleri arasında asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.


Balıkesirlilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte yol yapımı ve asfalt çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ekipleri tarafından program dâhilinde şehir genelinde, yol modernizasyon ve yeni yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Çalışmalar kapsamında; Edremit Devlet yolu ayrımı ile Havran İlçesi Çamdibi ve Temaşalık Mahalleleri arası 6 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde binder ve aşınma olmak üzere 2 kat sıcak asfalt dökülen yol, asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Asfalt serim çalışmalarının ardından Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yol çizgi çalışmaları ile levha yenileme çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

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