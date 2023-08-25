Camdan çıkarttığı kolu, kazada parçalandı

Edinilen bilgilere göre, Ali R.Ş. idaresindeki 63 VK 223 plakalı otomobil ile İbrahim O. idaresindeki 45 HY 957 plakalı tır, Adıyaman - Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ali R.Ş. ile otomobilde bulunan Abuzer Ş. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi kolunu camdan dışarıya çıkaran ve çarpışma esnasında kolu iki aracın arasında sıkışarak parçalanan Abuzer Ş. ile sürücü Ali R.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.