Camdaki Kız dizisine yoğun tepki! Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’na seslendiler

Toplumun manevi değerlerini hedef alan diziler ahlaksızlık pompalamaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan çeşitli diziler, toplumda çürümeye neden olurken, bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelen Camdaki Kız dizisi oldu.

Camdaki Kız adlı dizide yer alan bekaret kontrolü sahnesinde hemen her detaya yer verilmesi izleyicilerin tepkisini çekti. Akit’e konuşan aile ve dini STK temsilcileri RTÜK’ü göreve çağırarak bu ahlaksız yayınlara dur denilmesini istemişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde millî, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirleyerek Kanal D’ye yaptırım kararı almıştı.

Yeni bölümü yayınlanan dizide Nalan ve Cana’nın ilk kez karşı karşıya geldiği dakikalar konuşuldu. Nalan karakterinin yüzük atma sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı.

'Sinirden ağlayacağım'

Nalan’ın annesi Feride karakterinin kızına karşı sert davranması, psikolojik şiddet ortaya koyması seyircileri isyan ettirdi. Bir izleyici sosyal medyada, “Yemin ediyorum şu an sinirden ağlayacağım. Ya bu Nalan’ın annesini yumuşatın karakteri ya da artık izlemek istemiyorum. Durmadan RTÜK’ü arayıp şikayet edeceğim. Bu nedir yaaa! Bir kızın onuru ile oynamak’’ dedi.

Diğer bir izleyici ise, “Yaptığınız dizilerle zehirlediğiniz bütün zihinler yakanıza yapışsın ülkemizin gerilemesi için attığınız her adım için gurur duyun” sözleriyle tepki gösterdi.

Dizinin yararlandığı kitabın sahibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’na da tepki gösterildi. Bir kullanıcı, “Psikolog hastalarının kendisine anlattıklarını kitaplaştırıyor, dizi olmasını sağlıyor hastaların sorunlarından para kazanıyor. Nerede kaldı hasta mahremiyeti #gulserenbudayicioglu Kim güvenir psikologlara bunları gördükçe, psikologların sırlarının ifşa etmesinden korkmaz mı?’’ ifadelerini kullandı.