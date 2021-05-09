Camdaki Kız dizisinden hem rezalet hem pişkinlik

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Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmaya çalışan odaklar ahlaksız diziler ile bu amaçlarına günden güne yaklaşmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Kanal D’de ekranlara gelmeye başlayan Camdaki Kız adlı dizi oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bekaret sahnesi nedeniyle RTÜK’ten ceza yiyen Kanal D, diziyi yayınlamaya devam ederken dizinin oyuncularından ise zaman zaman pişkin açıklamalar geliyor.

‘Tepki gelse ne olacak’

Dizide Feride karakterini oynayan ve ve bekaret sahnesi ile ilgili açıklama yapan Nur Sürer, gelen tepkilere aldırış etmeden, “Tepki gelse ne olacak, sonuçta böyle bir şey bu ülkede yapılıyor. Biz de oyuncu olarak gösterdik" ifadelerini kullanarak toplumun tepkisine karşı ne kadar duyarsız olduklarını yansıttı. Konuya ilişkin bir röportaj veren dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu ise, "Bu diziyi 10 kez çeksem yine o sahneyi oraya koyardım. " şeklinde konuşarak toplumu umursamadıklarını ortaya koydu.

İlk bölümde rezalet

Daha ilk bölümünde ahlaksızlığın pompalandığı dizide başrol oyuncusu, bir sahnede yakın kız arkadaşının, tanımadığı erkeklerin evinde yatıp kalkıp gayrimeşru ilişki yaşamasını normalleştirme çabası dikkatlerden kaçmamıştı. Dizinin başka bir sahnesinde ise, “tanımadığın adamların evine gelip gitmeyi bıraksan mı?” sorusuna “yine geldi babaannemin ruhu” diyerek manevi değerleri ayaklar altına alınmıştı.

Rezilliğin adeta akarsu gibi aktığı dizinin bir diğer bölümünde, evli bir kadının gayrimeşru ilişki yaşadığı bir adamın başkası ile evlenmesine, “bunlar normal şeyler bizim ilişkimizi zedelemez, zamanla alışıyorsun” diyerek çürümüşlüğe davetiye çıkarması dikkat çekmişti.