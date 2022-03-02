Camdaki Kız Canan’nın babası kim? Camdaki Kız'ın Haluk'u kim oynayacak?

Camdaki Kız Canan’nın babası kim? OGM Pictures imzalı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Hande Ataizi'nin paylaştığı Camdaki Kız, yeni bölümleriyle perşembe akşamları izleyiciiyle buluşmaya devam ediyor. Camdaki Kız’ın 32. bölümünde Sedat ile aralarında ne olduğunu öğrenmek üzere Cana’nın karşısına çıkan Nalan, evliliğini korumak için adımlar attı.

Camdaki Kız Canan’nın babasını kim oynacak?

Camdaki Kız oyuncu kadrosu! Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi'nin oynadığı Cana karakterinin babası kim olacağı da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Camdaki Kız oyuncu kadrosuna Erhan Yazıcıoğlu dahil oluyor. Camdaki Kız Canan’nın babası Erhan Yazıcıoğlu oynayacak. Kenan İmirzalioğlu'nun başrolünde oynadığı Karadayı dizisinde, Bergüzar Korel'in canlandırdığı Feride karakterinin bakan olan babasını canlandırmıştı.

Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki 'Seç Bakalım' adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat verdi. Şimdi ise Camdaki Kız adlı dizide Haluk adlı karakteri canlandırmaktadır.

Erhan Yazıcıoğlu hangi dizilerde oynadı?

Çatı Katı Aşk - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Karadayı - 2012

Kayıp - 2007

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Palavra Aşklar - 1995

Mavi Mavi - 1985 Ruşen