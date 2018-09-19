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Çamda bulunan phelandren maddesi çok faydalı

Çam havası şifalıdır. Kabuğu ve yaprakları da şifa kaynağıdır.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:38
Çamda bulunan phelandren maddesi çok faydalı

Çam esansı koklamak akciğer hastaları için iyidir. Çam’da Pinen, Syvestren, Cadinen, Tanen, C vitamini, Phelandren maddeleri vardır. Ve bakın nelere şifa vesilesidir..

● Diş ağrısı: Çam kabuğu sirke ile kaynatılıp gargara yapılır.

● Balgam söktürücü: Kabukları kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Astım: Çam yaprağı sinir otuyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Bronşit: Çam yaprağı sinir otuyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● İdrar söktürücü: Çam yaprağı, biberiye ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Yara iyileştirici: Çam kabukları öğütülüp yaraların üzerine ekilir.

● Karaciğer ağrısı: Çam yaprakları ve kabukları balla tatlandırılarak soğuk olarak içilmeye devam edilir.

● Verem: Çam havası veremli hastalar için iyidir.

● Müzmin öksürük: Çam filizleri kaynatılıp balla tatlandırılarak sıcak olarak içilmeye devam edilir.

● Kan temizleyici: Çam filizleri, taze yaprakları kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Böbrek kumları: Çam yaprakları kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Böbrek iltihabı: Çam yaprakları kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Zayıflama kürü: Çam yaprakları kaynatılıp balla tatlandırılarak ılık olarak aç karnına içilmeye devam edilir.

● Ses kısıklığı: Çamın taze filizleri kaynatılıp balla tatlandırılarak sıcak olarak içilir ve gargara yapılır.

● Saç bakımı: Terekenin (çam esansı) zeytin yağıyla beraber karıştırılıp saç diplerine sürülür, sabahleyin saçlar yıkanır.

● Gastrit: Çam yaprakları kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

● Yara: Çam sakızı sürülür.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:38
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