Çambaşı Yaylası'nın turizmde öne çıkması için çalışmalar sürdürülüyor

ORDU (AA) - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın, yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin önde gelen turistik merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Kabadüz ilçesine bağlı yaylanın çarşı merkezinde 62 binanın dış cephesi ve çatıları yenilenerek, estetik görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ORBEL AŞ ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği öncülüğünde Ordulu iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım AŞ tarafından yapılan ve kaba inşaatı tamamlanan 80 odalı, 120 yataklı otelin gelecek sezon açılması planlanıyor.

Otel inşaatının yanında bulunan kayak tesislerinin ise altyapısı yenilendi. Pist sayısı 5'ten 14'e, uzunluğu 15 kilometreye çıkarılan ve acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant ve pist yapılan tesislerde inşaat çalışmaları sürüyor.

Aynı alanda çam ormanında bulunan 12 bungalov ise yeni kış sezonuna hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, turistik tesisleriyle çehresi değişen Çambaşı Yaylası'nda çarşı merkezi, otel inşaatı ve kayak tesisini gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Güler, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nı, Türkiye ve dünyanın tanıdığı bir turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yaylanın önceden mahalli bir merkez olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Şimdi Türkiye'nin en önemli kayak ve turistik merkezlerinden biri olmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda Palandöken, Uludağ, Kartalkaya ile rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Daha sonraki hedefimiz ise dünyayla rekabet edebilecek bir merkez haline getirmek olacak. Planlı, programlı hareket ediyoruz. Dış cephelerin estetik şekilde yenilenmesi, kayak merkezi, bungalov evlerle çok güzel bir hale getirdik."



Güler, 5 yıldızlı konforunda inşa edilen otelin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek, "Kayak merkeziyle, konferans salonuyla, futbol takımlarının kamp yapabileceği tesislerle turizm sahasında büyük bir esere sahip oluyoruz. Aynı zamanda denize ve havaalanına en yakın turistik merkez. Bu da büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Kayak tesislerinin adeta yeniden yapıldığını, burada yoğun bir altyapı ve üstyapı çalışması sürdürdüklerini anlatan Güler, "Tüm sistemi değiştiriyoruz. Sosyal tesisleri büyütüyoruz. 200 kişiye yemek verirken, 2 bin kişiye yemek verecek hale getiriyoruz. Ayrıca karın az yağdığı günler için kar makinesi alarak, buranın karlı günlerinin sayısını artıracağız." diye konuştu.