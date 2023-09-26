Çamaşırlarınızı bu yaprakla yıkayın kar gibi bembeyaz olsun! Almanların büyük sırrı ifşa oldu...
Almanların sır gibi sakladığı gizli çamaşır yıkama yöntemi açığa çıktı. Çamaşırlarınızı bu şekilde yıkarsanız, kar gibi parlayacaksınız. Beyazlı çamaşırlarınızdaki sararmalar ya da kararmaları anında silip süpürüyor. Bu yöntemi deneyenler bir daha deterjana para vermeyecek. İşte tüm detaylar...
Almanlar tarafından sır gibi saklanan temizlik yöntemi ifşa oldu. Beyaz çamaşırlarınızda sararmalar ya da kararmaları anına ortadan kaldırıyor. Bu taktiği görenler, evdeki çamaşır deterjanlarını çöpe atacak. Tüm dünyada yankı uyandıran bu sır, gün yüzüne çıktı. Artık çamaşırlarınız daha beyaz ve parlak olacak.
BEYAZ KIYAFETLERİNİZDE LEKE KALMAYACAK
Ev kadınlarının baş belası olan beyaz çamaşırlar, hemen sararmasıyla birlikte sinir bozucu olabiliyor. Beyaz çamaşırlara özel deterjanlar olsa da tam olarak etkili olduğu söylenemez.
Hem kimyasal olması hem de sağlıksız olması açısından yeni alternatif arayan ev kadınlarına müjdeli haber geldi. Almanların kullandığı çamaşır yıkama taktiği ile her şey çok daha basit hale geldi. Evinizdeki deterjanları çöpe attıracak yöntem ile beyazlı çamaşırlarınız kar gibi oluyor.
SADECE ÇAMAŞIRLAR TEMİZLENMİYOR
Almanların paylaştığı çamaşır yıkama yöntemi ile birlikte çıkmayan lekeler, sararmış beyazlar ve kararmış bölgeler anında kayboluyor. Bu yöntem sadece kıyafetlerinizi değil aynı zamanda makinenizi de temizliyor.
Çamaşırlarınızın kar gibi olması için gerekli olan malzemeler şu şekilde;
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Bir miktar duvar sarmaşığı,
Bez torba.
ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMA YÖNTEMİ
Öncelikle duvarlarda yer alan sarmaşıklardan birkaç tutam toplayın.
Bir miktar yaprağı topladıktan sonra saplarını keserek çöpe atabilirsiniz.
Saplarından ayırdığınız yaprakları uzun ve ince bir şekilde doğrayarak, ağzı açılmayacak bir şekilde bez torbanızın içerisine yerleştirin.
Daha sonra bez torbayla birlikte lekeli olan beyazlı çamaşırınızı makineye atın ve yıkama işlemini başlatın.
Not; Sakın çayını yapıp içmeye kalkmayın. Duvar sarmaşıkları zehirli bitkilerden birisidir.
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