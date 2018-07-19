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Çamaşırları evin içerisinde kurutmayın!

Sizler için evin içerisinde kurutulan çamaşırın yol açtığı sağlık sorunlarını araştırdık...

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:12
Çamaşırları evin içerisinde kurutmayın!

Balkonu olmayan evlerde çamaşırlar genellikle evin içerisinde kurutulur. Fakat böyle bir durumda ev iyi havalandırılmadığı taktirde ciddi sağlık sorunları yaşanır.

Çamaşırlar evin içerisinde kururken üzerindeki su molekülleri buharlaşıp havaya karışır ve bu da odanın nemlenmesine neden olur. Nemlenen oda bağışıklık sistemini etkiler. Astım, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı ve ateşlenme yaşamanıza sebep olabilir. Bu hastalıklar da ilerlerse Aspergollosis hastalığına yol açar.

Çamaşırlar yıkanıp odada kuruduğunda yaklaşık 2 litre su havaya karışmış olur.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:12
  1. evin içerisinde çamaşır kurutmak zararlı mı

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