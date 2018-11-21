Çamaşırda arap sabunu ve sirke kullanın

Bu sektörlerden biri de ne yazık ki arap sabunu üretimi. Eskiden arap sabunu ham ayçiçek yağından elde edilirken, şimdilerde yanmış sıvı yağlardan (ayçiçek, pamuk, soya, mısır, kanola yağı) yapılmakta.. O yüzdendir ki eskiden annelerimizin gözünde bir numaralı olan bu temizlik maddesi "arap sabunu", bizim gözümüzden birdenbire düşüvermiş.

Ancak her sektörde çok fazla olmasa da piyasaya direnebilmiş, helal süt emmiş üreticiler de yok değil. Arap sabununun kalitelisini bulabilirsiniz.

Peki atık yağlardan yapılmış arap sabunuyla ham yağdan yapılmış arap sabununu nasıl ayırdedeceğiz? diye bir soru gelebilir aklınıza.

AÇIK RENKLİ OLUR

Ham yağlardan yapılmış olan arap sabununu ambalajın üzerinden bakarak, açık renginden tanıyabilirsiniz. Atık yağlardan yapılmış olan arap sabununun ise koyu bir rengi oluyor.



Bakın teknoloji ilerlese de mikro ya da nanoteknolojiye geçilse de, hâlâ daha arap sabununun temizliğini geçebilecek deterjan üretilememiştir.

Çamaşırda arap sabununu keşfetmenizle beraber artık çamaşır deterjanları da sizin için geçmişte kalabilir.

Renklilerde 2 çorba kaşığı direkt çamaşırların içine ya da önceden sulandırıp çözdürerek makinenin deterjan gözüne ekleyin. Pırıl pırıl çevreye ve teninize zararsız çamaşırlarınız olsun.

MALİYET SIFIR!

Yumuşatma yerine de bir su bardağı elma sirkesi koyarsanız, çamaşırlarınız hem yumuşacık olur ve daha önemlisi bütün bakterilerden, mikroplardan arınır.

Bu ikilinin maliyeti ise çamaşır deterjanlarının yanında neredeyse sıfır!

Hem cebinizi, hem çevre ve aile sağlığınızı düşünün!

Öte yandan; arap sabunu ve sirkenin çamaşır makinesi için herhangi bir yan tesiri de yok!

Hatta arap sabununu sulandırarak sıvı sabun olarak da kullanabilirsiniz, çünkü hem sıvı hem de katı sabunların içeriği zararlı kimyasallar dolu.

YAPTIĞINIZLA ÖVÜNÜN

Ne varsa büyüklerimizin bildiklerinde var gerçekten. Bir arap sabunuyla evimizde kullandığımız çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, halı deterjanı, leke çıkarıcı, yüzey temizleyici, cam temizleyici, mobilya temizleyici, lavabo temizleyici.. bunların hepsini hayatımızdan çıkarabilir ve fazlalıklardan uzak, kendimize ve çevremize zarar vermediğimiz çok daha sade bir hayat yaşayabiliriz.

Hem organik ya da ekolojik yaftasıyla bir ton paraya satılan ne idüğü belirsiz ürünler yerine kendi geleneksel değerimize sahip çıkarak ülke kalkınmasına katkıda bulunalım hem de öldürdüğümüz birçok canlının bize yaptığı bedduaların kesilmesine vesile olalım.