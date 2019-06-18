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Çamaşır ve bulaşık makinesini bu yöntemlerle anında temizleyin!

Temizlik için kullandığımız makineleri ne sıklıkla temizliyoruz?

18 Haziran 2019 Salı 14:30
Çamaşır ve bulaşık makinesini bu yöntemlerle anında temizleyin!

Çamaşır ve bulaşık makinaları hayat kurtarıcı iki ürün.. Temizlik konularında oldukça rahatlık sağlayan bu makinaları ne kadar temizliyoruz?

Makine içlerini temizlemek oldukça önemlidir. İçleri temiz olmadığı sürece, temizlemek için koyduğumuz ürünlerin temiz olmasını beklememiz pek de doğru olmaz. Biz göremesek de içeride bir yerlerde zamanla sorun oluşabiliyor. Bu nedenle ayda bir kere makine temizliği yapılması gerekir. 

Ağız gargarası

bulaşık makinesi temizliği - çamaşır makinesi temizliği

Çamaşır ve bulaşık makinası temizlemek için; ağız gargarası kullanabilirsiniz. Ağız gargaraları makinaların içlerini dezenfekte edecek ve kötü kokuları giderecektir. 

Sadece bir kapak gargarayı göze boşaltıp kısa bir programda makinanızı çalıştırmanız yeterlidir.

 

Beyaz sabun

bulaşık makinesi temizliği - çamaşır makinesi temizliği

Her iki makineyide bir miktar beyaz sabun rendesiyle yüksek devirde yıkyabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar rendelenmiş sabunu makinaya serperek en yüksek devirde çalıştırın ve bir kere de boş çalıştırarak durulayın.

 

Sirke

bulaşık makinesi temizliği - çamaşır makinesi temizliği

2 su bardağı sirkeyle iki makinayı da tertemiz yapabilirsiniz. Sirkenin bileşenleri sayesinde makinanız dezenfekte olacak, kireçlenmeler önlenecek ve tertemiz bir makinaya sahip olacaksınız.

Bazen sirke ve karbonatı karıştırarak koymanız, daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:30
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