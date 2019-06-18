Çamaşır ve bulaşık makinesini bu yöntemlerle anında temizleyin!

Çamaşır ve bulaşık makinaları hayat kurtarıcı iki ürün.. Temizlik konularında oldukça rahatlık sağlayan bu makinaları ne kadar temizliyoruz?

Makine içlerini temizlemek oldukça önemlidir. İçleri temiz olmadığı sürece, temizlemek için koyduğumuz ürünlerin temiz olmasını beklememiz pek de doğru olmaz. Biz göremesek de içeride bir yerlerde zamanla sorun oluşabiliyor. Bu nedenle ayda bir kere makine temizliği yapılması gerekir.

Ağız gargarası

Çamaşır ve bulaşık makinası temizlemek için; ağız gargarası kullanabilirsiniz. Ağız gargaraları makinaların içlerini dezenfekte edecek ve kötü kokuları giderecektir.

Sadece bir kapak gargarayı göze boşaltıp kısa bir programda makinanızı çalıştırmanız yeterlidir.

Beyaz sabun

Her iki makineyide bir miktar beyaz sabun rendesiyle yüksek devirde yıkyabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar rendelenmiş sabunu makinaya serperek en yüksek devirde çalıştırın ve bir kere de boş çalıştırarak durulayın.

Sirke

2 su bardağı sirkeyle iki makinayı da tertemiz yapabilirsiniz. Sirkenin bileşenleri sayesinde makinanız dezenfekte olacak, kireçlenmeler önlenecek ve tertemiz bir makinaya sahip olacaksınız.

Bazen sirke ve karbonatı karıştırarak koymanız, daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.