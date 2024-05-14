Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili olduğu ispatlandı! Garanti: Muhteşem bir daha kimyasal kullanmayacaksınız

Ev ve yaşam tarzı uzmanı Kate, evde sert kimyasallarını kullanımı olmadan da en iyi sonuçlara ulaşabileceğinizi söyledi. Üstelik çamaşır suyuna alternatif bir başka malzeme ile tuvaletlerinizi ilk günkü kadar temiz hale getirebilirsiniz.

Tuvaleti hangi "doğal ürünle" temizleyeceğinize dair soru işaretleriniz mevcutsa, aslında basit bir şekilde buzdolabınızdaki malzemelere bakmanız yeterli olacaktır.

Genellikle limon, portakal veya misket limonlarında bulunan ve doğal bir bileşik olan sitrik asit, kireç tortularını ortadan kaldırabilir.

Narenciyelerde doğal olarak bulunan bu asit, aynı zamanda koruyucu ve tatlandırıcı gibi işlevler için de kullanılabiliyor.

Kimyagerler sitrik asit konusunda birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonun içerisindeki aktif bileşiklerden biri olduğunu belirtiyor.

Metallerdeki lekeleri çıkarmak için etkili olan bu sitrik asit, metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan şelatlama maddesi görüyor.

Bu sayede kireç tortusunu gidermek için de kullanılabilecek bu doğal kaynak, sert suların arındırılmasını da sağlayabilir.

Temizlik uzmanı Kate, haftada yarım bardak sitrik asit ile tuvaletlerinizi tertemiz yapabileceğinizi belirtti.

Tuvaletinize sitrik asit döktükten sonra her yere temas ettiğinden emin olun. Ardından kaynar olmaya bir sıcak su ekleyerek bir gece boyunca bekleyin.

Üstelik Kate, çamaşır suyunun yalnızca kireci "ağarttığını" sitrik asitin ise bu birikimi "çözerek" daha iyi hijyen sağladığını belirtiyor.