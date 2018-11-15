Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

Temizlik işlerinin vazgeçilmezlerinden birisi de çamaşır suyudur. Klorak adıyla da bilinen ve mikrop öldürücü özelliğe sahip bu kimyasal madde pek çok maddenin ve yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Ancak renkli maddeleri soldurma özelliği bulunduğundan çamaşır suyunun renkli maddelerle kullanılmaması gerekir.

Evdeki temizlik işlerinin önemli bir parçası olan çamaşır suyunun kokusu ise çoğu kişinin pek hoşuna gitmeyen bir özelliktedir. Özellikle çamaşır suyu ile yapılan temizlikte eldiven kullanılmaması, çamaşır suyu kokusunun ellere sinmesine neden olur. Bu gibi durumlarda ellerden buruna her yaklaştığında hoş olmayan çamaşır suyu kokusunun alınmaması için bazı yöntemler kullanılarak ellerdeki çamaşır suyu kokusundan kurtulmak gerekir.

ELDEKİ ÇAMAŞIR SUYU KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Ellere sinmiş olan çamaşır suyu kokusunun giderilmesi için birkaç yöntem vardır. Bunlardan birisi çamaşır suyu sinmiş olan ellerin taze limon ile ovalanarak temizlenmesidir. Taze limonun yanında limon suyu ve limon esanslı deterjanlar ve temizlik ürünleri de ellerdeki çamaşır suyu kokusunun giderilmesinde etkilidir.

Çamaşır suyu kokusunun elden çıkması içi kullanılabilecek malzemelerden birisi de sirkedir. Ellerin yine ovularak sirke ile yıkanması sonucunda da eldeki çamaşır suyu kokusundan kurtulmak mümkündür.

Çamaşır suyu kokusunun özellikle çamaşırlardan çıkartılmasında kullanılan kolonya diğer seçeneklerin yanında eldeki kokunun çıkartılmasında da kullanılabilir. Özellikle bol miktarda limon kolonyası ile elin ovulması çamaşır suyu kokusunun elden çıkartılmasında etkilidir.