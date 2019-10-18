Kıyafetlerimizi tertemiz yapan çamaşır makinemizin de temizliğe ihtiyacı vardır. Özellikle de kireç ve biriken deterjan kalıntıları, zamanla makinenin çalışma kalitesini düşürür. Peki, çamaşır makinesinin içi nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesinin içi nasıl temizlenir?

Üreticinin temizlik tavsiyeleri için makinenizin kullanma kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

Çamaşır makinesi temizliği altı ayda bir yapılmalıdır.

Deterjan gözü temizliği kullanım sıklığına göre haftada bir yapılmalıdır.

Çamaşır makinesi temizleyici ürünlerini her zaman kullanma talimatına uygun kullanın.

Çamaşır makinesi temizliği sırasında ağır kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sağlık açısından zararlı olup makinenizde geri dönüşümü olmayan zararlara sebep olabilir.

Önce güvenlik: temizlik sırasında ellerinizi korumak için eldiven kullanmalısınız.

Tambur temizliği:

Makinenizin iç temizliği hem sizin sağlığınız hem de makinenizin uzun ömürlü olması için önemlidir. Günümüzde kullanılan modern çamaşır makinelerinin servis yıkama programları vardır ve bu programın tek amacı makinenizin iç kısmını temizlemektir. Eğer makinenizde böyle bir program yoksa temizlemek için makinenizin deterjan gözüne yarım ölçek sıvı deterjan koyup uzun program ve yüksek sıcaklık ayarında boş olarak çalıştırın.

Deterjan haznesi temizliği:

Bu haznede zamanla biriken deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları tortulanmaya neden olur. Bu kalıntılar küflenmeye bile neden olabilir. Bu sebeple deterjan haznesini belirli aralıklarla temizlemeniz önemlidir. Deterjan çekmecesi makinenizden rahatlıkla çıkarılabilen bir parçadır. Bazı çamaşır makinelerinde yumuşatıcı gözüne bastırarak, bazılarında ise dip kısmına bastırarak çıkarabilirsiniz. Dilerseniz nasıl çıkarıldığını makinenizin kullanma kılavuzundan da öğrenebilirsiniz. Daha sonra, bu parçayı musluğun altına tutarak bütün kalıntılardan arındırın. Deterjan haznesinde tortular da olabilir. Bu kalıntıları temizlemek için nemli bezle deterjan haznesini silin ve çekmeceyi tekrar yerine takın.

Körük lastiği temizliği:

Zaman içerisinde lastik üzerinde deterjan kalıntıları birikebilir. Sürekli ıslak ve tortulu kalan bu lastik zaman içerisinde küf ve kötü kokulara neden olabilir. Bu sebeple, makinenizi her kullanım sonrası kuru bir bezle lastiğin üzerindeki kalıntıları ve ıslaklığı silin.