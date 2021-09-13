Çamaşır makinesine ıslak mendil koyarsanız bakın ne oluyor

Kıyafetlerde tüylenme sorunu özellikle hırkaların ortaya çıkmaya başladığı sonbahar aylarında görülüyor. Peki, kıyafetlerde tüylenme sorunu nasıl geçer? Çamaşır makinesine atacağınız bir ıslak mendille ya da koli bandıyla bu soruna çözüm bulabilirsiniz. İşte kıyafetlerde tüylenmeye detaylı çözüm önerileri...

Hırkaların ya da yaza göre kalın giysilerin çıkmasıyla kıyafetlerde tüylenme de artıyor. Peki, kıyafette kötü görüntüye sebep olan bu durum nasıl geçer?

Çamaşır makinesine ıslak mendil koymayı hiç denediniz mi? Hiç aklınıza gelmeyen bu durum kıyafetlerdeki tüyleri temizliyor. İşte kıyafetteki tüyleri gidermenin 3 yöntemi...

1. KOLİ BANDI

Koli bandını tüy gördüğünüz yüzeylere yapıştırarak kıyafetinizi temizleyebilirsiniz. Tüylerin kıyafetlerde topaklaşma ve tiftiklenmeye başladığı durumlarda koli bandını rulo hâline getirip kullanabilirsiniz.

2. ISLAK MENDİL

Çamaşır makinesine ıslak mendil koyarak tüylerin ona yapışmasını sağlayabilirsiniz. Çamaşır miktarına göre birkaç mendil koyulabilir.

3. TÜY TEMİZLEME ARAÇLARI

Kıyafette tüy temizlenmesiyle ilgili birçok ürün satılıyor. Fırça ya da silindir gibi ürünlerden faydalanabilirsiniz.