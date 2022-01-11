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Kadın - Aile Çamaşır makinesindeki kokuları bitiren yöntem!
Kadın - Aile

Çamaşır makinesindeki kokuları bitiren yöntem!

Kötü kokan çamaşır makinesine çözüm!

Yeniakit Publisher
2022-01-11 08:55:00 - 2022-01-11 08:57:34
Çamaşır makinesindeki kokuları bitiren yöntem!

Çamaşır makineleri evlerin temel eşyalarından birisidir. Uzun yıllar boyunca kullandığımız araçlardır. Ancak bazen içerisinde kötü kokular oluşabiliyor. Peki, Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir? 

Çamaşır makinesi kokusunu gidermek için etkili yöntemler

-Karbonat, asidik bir ortamı dönüştüren kimyasal yapısı sayesinde tüm kokularla etkili şekilde baş edebilir. Bu nedenle kullanım açısından da en doğru seçeneklerden biri karbonat olarak kabul ediliyor.

-Öncelikle çamaşır makinesinin deterjanı bölümünde, contalarının bulunduğu plastik noktalarda herhangi bir kir birikiminin olup olmadığını kontrol edin. Bu sayede ilk olarak buraları temizlemekle başlayabilir, böylece tüm sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

-Bir bardak içerisine bir yemek kaşığı karbonatı döktükten sonra bardağı dolduracak kadar sirke ekleyin. Bu karışımı, ister makinenin içine isterseniz deterjan gözüne koyabilirsiniz. Ardından makineyi boşken yaklaşık 50-60 derece aralığında çalıştırın. Uzun süre çalıştırmak yerine 40 dakikalık bir çalışma yeterli olacaktır.

-Sirke ve karbonatın bakterileri öldüren yapısı sayesinde hiçbir koku kalmamış çamaşır makinenizi gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat bu işlemi çok sık tekrarlamayın.

En sıcak ayarda makinenizi boş çalıştırın

Çamaşır makinenizi, boşken en sıcak ayarda, biraz sirkeyle beraber çalıştırın. Daha sonra sirke artıklarını durulamak için, ikinci bir kez sıcak ayarda boş yıkama yapın. Bunu düzenli olarak yaparak makinenizin temiz ve kokusuz kalmasını sağlayabilirsiniz.

 

 

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