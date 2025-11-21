  • İSTANBUL
Gündem

Çamaşır makinesi uyuşturucu makinesi çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir uyuşturucu tacirinin evine operasyon gerçekleştiren polis, saklanan uyuşturucuları çamaşır makinesi içerisinde buldu.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, K.K. (32) adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada evdeki çamaşır makinesi içerisinde 896 adet uyuşturucu nitelikli hap, 66 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeleri çamaşır makinesine saklayan A.K. (29) adlı kadına 'suç delillerini yok etmek' suçundan polis merkezinde işlem yapıldı.

