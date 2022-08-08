Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi alt kapağı nasıl açılır, ne işe yarar ve nasıl temizlenir?

Çamaşır Makinesi İç Bölümler

Çamaşır makinesi temizliğinde iç temizlikle işe başlayabilirsiniz. İçeriden dışarıya temizlik sonradan yeniden temizleme ile uğraşmamak için önemlidir.

Tambur bölümü temizliği makinenizin uzun ömürlü olması bakımından önemlidir. Eğer makinenizde sadece bu bölümü temizlemek için program varsa bunu çalıştırmanız yeterli olur. Yoksa da deterjandan faydalanabilirsiniz. Deterjan gözüne yarım ölçek sıvı deterjan ekleyip uzun programda yüksek sıcaklıkta boş şekilde çalıştırabilirsiniz.

Deterjan haznesi temizliği yapmak için tortuları gidermeye yönelik kullanım yapılır. Küflenmeye de neden olan bu kalıntılar belli aralıklarla temizlendiğinde genelde olmaz. Yumuşatıcı gözünün arkasında bir basma alanı vardır ve bu bölümü çıkararak temizliğini sağlayabilirsiniz. Önce kalıntılardan iyice arındırıp sonra da bir süre nemli beklemesi ile lekelerin kalkmasını sağlayabilirsiniz. En son da haznenin tüm bölümlerini silerek çekmeceyi yeniden takmak gerekir.

Körük lastiği temizliği de yine kalıntılar nedeniyle olabilir. Tortulu kalan bu bölüm zamanla kötü kokulara ve yüzey özelliğinin bozulmasına neden olabilir. Kullanımda arada bir bu bölümü bezle silmek gerekir. mümkün olduğunca kuru bezle her yıkama sonrası işlem olmalıdır.

Temizleniyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bolca mikrop içeriyor

Çamaşır makinesi kullanıldıkça içerisinde çeşitli kirlilikler ve mikroplar birikiyor. Bol miktarda mikrop barındırabilen bir çamaşır makinesi contasını temizlemenin en iyi yolu beyaz sirkedir.

Makinenizin en son dış bölümünü de deterjanla silerek temizliği tamamlayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde kireçlenme varsa bunun için özel deterjan kullanılabilir. Bazen de servis gerekebilir.

Çamaşır makinenizin contasını temizlemenin en iyi yolu, bulaşık deterjanı ve ılık su karışımı kullanmaktır. Tamburun içini temizlemek için bir temizlik ürünü ile sıcak bir döngü çalıştırarak başlamalısınız. Bu işe yarayacak olsa da, davulunuzun gerçekten pırıl pırıl olmasını istiyorsanız yapabileceğiniz birkaç ekstra şey var.

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Çamaşır makinesi tamburuna beyaz sirke püskürtebilir ve tamburun etrafını temiz bir bezle silebilirsiniz. Ayrıca deterjan gözüne damıtılmış beyaz sirke dökebilir ve çamaşır makinesini sıcak suyla bir programda çalıştırabilirsiniz.

Çamaşır makinesinin altındaki kapak ne işe yarar? Çamaşır Makinesi Alt Kapağı Nasıl Açılır ve Temizlenir?

Aslında çamaşır makinelerinde yer alan bu ufak kapağın çok önemli bir işlevi var. Boşaltma pompası adı verilen bu bölüm çamaşır makinenizde kalan ufak tefek parçaların makinenizi bozmamasını sağlıyor.

Boşaltma pompası adı verilen bu bölümün çamaşır makinenizin sağlığı için çok önemli bir işlevi var. Ceplerinizde makineye giden madeni paralar, giysilerinizin yıkama sırasında kaybolan düğmeleri ve diğer küçük şeyler çamaşır makinesinin bu bölümünde toplanıyor. Bu küçük şeyler zamanla filtreyi tıkayabiliyor. Çamaşır makineniz suyunu boşaltmıyorsa sebebi bu olabilir. Pompa filtresini kontrol etmek için köşede bulunan kapağı açıp temizleyebilirsiniz. Kapağı açmadan önce mutlaka çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunu okuyun. Çünkü makineden makineye değişiklik olabilir. Açarken altına bir kova veya havlu koymayı da ihmal etmemelisin. Su kalması durumunda yerleri ıslatabilirsiniz. Bu yöntemle çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz.