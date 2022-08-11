Çamaşır makineniz ilk aldığınız gibi olacak!

Çamaşır makinenizi düşük sıcaklıkta çalıştırdığınız zaman bakterilerin büyük bir kısmı yaşamaya devam edebilir. Ve hatta uygun koşullar sağlanırsa çoğalabilirler. Ayrıca, mantar ve küf oluşumu da görülebilir. Bu da makineniz için zararlı ve istenmeyen bir durumdur.

İsveç Express gazetesinde yayımlanan bir yazıyı göre; Çamaşır makinenizi nasıl temizleyebileceğinize bakalım.

Gerekli olan malzemeler:

Limon tuzu

su

deterjan tableti

askorbik asit (C-vitamini)

Uygulanışı

Öncelikle, deterjan tozunu koyduğunuz bölmeyi açın ve eğer küf görürseniz yıkayın. Daha sonra 6 L suyu tamburun içerisine dökün. Askorbik asit ile yarım torba limon tuzunu ılık su içerisinde güzelce karıştırın ve ardından tambura dökün. Ön yıkamalı olacak şekilde, ekstra durulama seçeneğini de seçin. 90 C olması önemlidir. Filtreyi açın ve boşaltın. Daha sonra çamaşır makinesine 6 adet deterjan tabletini ekleyin ve aynı programda çalıştırın. Bir sünger yardımıyla çamaşır makinesini temizleyin. 6 deterjan daha ekleyin ve üçüncü defa çalıştırın.

Ve sonuç… Çamaşır makinenizin iç kısmının parlaklığı sizi şok edecek. Lekeli tüm çamaşırlarınız temizlenecek.