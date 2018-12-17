Cam üzerindeki su lekelerini çıkarmanın püf noktaları

Sert su lekeleri, suyunuzdaki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerden kaynaklanır. Bir yüzey ıslandığında, su buharlaşır, ancak arkasındaki mineral birikintilerini bırakır. Duş başlıkları, araba camları ve duşkabinlerde cam üzerinde sert su lekelerinin oluşmasına neden olabilir. Kimyasal olarak, bu tortular alkalidir, bu yüzden onları çıkarmak için bir asit gerekir. Doğal birkaç yöntemle bu lekeleri çıkarabilir ve oluşmasını önleyebilirsiniz.

SİRKE ÇÖZELTİSİ KULLANIMI

Yarım su ve yarım sirkeyi püskürtmeli bir şişeye doldurun. Kullanılacak en iyi sirke, ucuz ve etkili olan düz beyaz damıtılmış sirkedir. Daha yüksek bir sirke konsantrasyonu daha etkili olabilir, bu yüzden su lekelerinin şiddetine göre sirke su oranını ayarlayın.

Çözeltiyi suya püskürtün, inatçı su lekelerini veya konsantre birikim alanlarını tamamen doyurduğunuzdan emin olun. Özellikle kirli alanlara birkaç kez bu uygulamayı yapın.

Sirke çözeltisi ile temizlik bezini doyurun. Bezle cam bölümleri silin. İsterseniz bezi lekeli olan bölümün üzerine koyun bekletebilirsiniz.

Ardından elinizdeki bezle lekeleri iyice ovun. Lekeler ne kadar kötü olursa, sirkenin daha uzun süre lekelerin üzerinde kalması gerekiyor.

Sirke çözeltisini kuru bir havlu ile silin. Bölgeye sirke çözeltisi veya sade su ile bir kez daha temizledikten sonra kurulayın. Sirkenin cam üzerinde kurumasına izin vermeyin.

DİĞER DOĞAL ÜRÜNLER

SİRKE YERİNE LİMON SUYU KULLANIN

Limon suyu sirke ile aynı asidik özelliklere sahiptir ve aynı derecede etkilidir. Taze limon genellikle şişelenmiş limon suyundan daha iyi sonuç verir.

Bir limonun suyunu sıkın ve suyla bir sprey şişesine koyun veya bir tas da kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, limonun kendisini camın yüzeyinde kullanabilirsiniz. Limonu ikiye böldükten sonra camdaki açık alanı bol miktarda basınçla ovalayın.

Limonun ıslanmasına izin verin, ardından su veya geleneksel bir cam temizleyici kullanarak camdan çıkarın.

LİMON YA DA PORTAKAL ESANSİYEL YAĞI DENEYİN

Temel yağlar, temizlenme yararlarından dolayı giderek daha popüler hale geliyor. Limon ve portakal gibi turunçgil bazlı esansiyel yağlar sert su birikintilerini giderebilir. Bunun bir başka yararı daha var: Yağ, su itici olarak hizmet verme eğilimindedir ve gelecekteki leke oluşumunu engelleyebilir.

Yağın birkaç damlasını suya koyun ve solüsyonu cama uygulamak için bir sünger veya havlu kullanın.

Islanmaya bırakın, sonra havlu veya süngerle hafifçe ovun. Ardından su ile temizleyin.

BEYAZ DİŞ MACUNU UYGULAMASI

Bu garip gelebilir diş macunu birikintiyi ortadan kaldırır bu yüzden sert su lekeleri üzerinde oldukça iyi sonuç verir. Diş macununu biraz su ile karıştırın ve lekeli bölümlere yayın. Böylece daha az diş macunu kullanırsınız. diş macununu lekelerin üzerinde bekletin. Ardından bir sünger ile ovun ve su ile yıkayın. Yeniden lekelerin oluşmaması için iyice kurulayın.

KARBONAT TOZU VE SİRKE MACUNU

Karbonat ve sirkeyi birleştirdiğinizde macun kabaracaktır. Köpürmeyi hafifletmek için bekleyebilir ya da hala köpüren macunu doğrudan camın üzerine uygulayabilirsiniz. Meydana gelen gaz genleşmesi sebebiyle birleştirmeyi kapalı bir kapta veya şişede yapmayın. Macunu cama sürün ve beklemesine izin verin. Fırça, havlu veya süngerle hafifçe ovalayın. Macunu camdan su ile temizleyin. Ardından iyice kurutmayı unutmayın.