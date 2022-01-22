Cam pencere temizliği nasıl yapılır? Cam temizliğinin püf noktaları

Herkes ayna gibi ışıl ışıl camlara sahip olmak ister. Ancak cam temizliğinin de her temizlik işlemi gibi bazı püf noktaları bulunur. İşte camlar, pencereler için işlerinizi kolaylaştıracak pratik ipuçları....

Uzun süre lekesiz kalan camlar

Sirke özellikle parlatıcı özelliği var. Pratik bir tarif: cam silme solüsyonu

Sirke ile cam silme

-Bir sprey şişesine 3 su bardağı sirke, 3 su bardağı su koyup çalkalayın. Bu karışımı cam, ayna gibi yüzeylere sıkarak temiz ve yumuşak bir bezle silin.

-Camlarınızı silmek için yine bir sprey şişesine 3 su bardağı ılık su, 2 su bardağı sirke ve 1 yemek kaşığı kadar bulaşık deterjanınızdan koyup çalkalayın. Bu karışımla da camlarınızın temizliğini sağlayabilirsiniz.

-Banyo aynası ve duşakabininizin buhar tutmasını engellemek için 4 su bardağı suya 1 çay kaşığı gliserin ekleyerek karıştırın. Bu karışım ile ayna ve duşakabininizi silin. Buharlaşmanın önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Sirkeli suyu aynalar içinde kullanabilirsiniz.

Şampuan

Cam silme suyuna şampuan koyarak camlarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Cam silme suyuna koyduğunuz şampuanın kremli şampuan olmaması gerekir. Leke bırakmaması için şampuanı birkaç damla kullanmanız yeterli olacak. Birkaç damlanın yarattığı farka inanamayacaksınız.

Cam silerken iz kalmaması için ne yapmalı?

Şampuanla cam sildiğinizde camlarınızda herhangi bir leke ve iz kalmayacaktır. Cam silme suyunuzun içerisine şampuan ekleyebilir ve o şekilde camlarınızı silebilirsiniz. Pamuklu bez ile silme suyunu yıkayarak camlarınızı ve etrafındaki profilleri kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Camları parlatmak için ne yapmalı?

Cam temizleme suyuna birkaç damla elde yıkama bulaşık deterjanı ya da bulaşık makinesi parlatıcı ilave edilmesi temizlenen camların ışıl ışıl parlamasını sağlar. Camlarını doğal bir madde kullanarak parlatmak isteyenlerin imdadına ise çoğu temizlik uygulamasında olduğu gibi sirke koşar.

Pencere ve camlar ne sıklıkta temizlenmeli?

Camlar, yılda iki kez derin bir temizlik gerektirir. Özellikle mevsim başlarında yapılan bu temizlik, diğer mevsimden kalan kirleri de ortadan kaldırmayı sağlar. Böylece biriken polenler ve yağmur suları birleşerek çok daha kirli bir camla karşılaşma ihtimalinizi ortadan kaldırır. Fakat genel olarak toz alma işlemi haftada bir kez yapılmalıdır. Böylece düzenli olarak yapacağınız bu hafif rutin sayesinde derinlemesine pencere temizliği dönemlerini kısa sürede bitirebilirsiniz.

Dış cephe cam temizliği

Bildiğiniz üzere cepheler dış etmenlere karşı korunması olmayan ve direkt olarak dışarıdaki pisliklerle boğuşan yerlerdir. Havanın pisliğini üzerine çeker ve bir yerden sonra bakteri oluşumuna neden olur. Bu bakteri ve mikroplar yaz ve kış mevsimlerinde devamlı olarak büyür, genişler ve zaman içerisinde tüm cepheyi işgal eder. Tüm cepheyi işgal etmeden önce bu mikrop ve pisliklerden kurtulmak en doğrusu olacaktır.

Cam temizliğinin püf noktaları nelerdir?